Викрадені піратами поблизу Камеруну моряки можуть перебувати в Нігерії

«Зазвичай ув'язнених депортують з Камеруну до Нігерії. Там їм доведеться протриматися, поки не закінчаться переговори про викуп», - сказав директор бюро Поттенгал Мукундан, не торкаючись подробиць з міркувань безпеки.

Пірати пробралися на судно MarMalaita, яке належить німецькій MC-Schiffahrt з Гамбургу, коли воно стояло на якорі в порту Дуала, вони викрали 8 з 12 членів екіпажу. Як повідомлялося, один з викрадених – громадянин України, троє – громадяни РФ.

Лише за годину до того також у порту Дуала з іншого судна, VictoryC, було викрадено 9 членів екіпажу з 21 та майно.

Піратські напади дуже поширені на узбережжі Західної Африки. За даними Міністерства закордонних справ ФРН, у багатьох місцях Камеруну існує високий ризик викрадення людей.

Як повідомляв Укрінформ, біля берегів Камеруну захоплено іноземних моряків. Два судна зазнали нападу вранці 15 серпня у порту Дуала. За інформацією заступника директора Департаменту консульської служби МЗС Василя Кирилича, серед захоплених моряків є один громадянин України.