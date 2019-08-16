Серед захоплених біля Камеруну моряків є один українець — МЗС

Серед захоплених біля берегів Камеруну іноземних моряків є один громадянин України.

Про це у коментарі Укрінформу повідомив заступник директора Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич.

“Консульська служба у взаємодії із зацікавленими суб'єктами вживає заходів зі звільнення захопленого піратами українського моряка”, - сказав Кирилич.

Як раніше повідомляв Укрінформ, біля берегів Камеруну захоплено іноземних моряків, серед яких громадяни України. За даними порталу Maritime Bulletin, два судна зазнали нападу вранці 15 серпня у порту Дуала, Камерун. Вони належать грецькому вантажоперевізнику, судна йшли під прапором Ліберії. На одному з них "VICTORY C" викрадено 9 членів екіпажу з 21, всі азіатського походження. На судні "MARMALAITA" викрали вісім членів екіпажу, серед яких троє громадян РФ та невстановлена кількість громадян України.