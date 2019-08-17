Супрун розвінчала міфи про залежність якості вакцини від країни-виробника

Якість вакцин не залежить від того, в якій країні її вироблено. Основний орієнтир, який визначає, чи дійсно вакцини безпечні та ефективні — це хто і яким чином підтвердив їхню якість.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

"І тут не йдеться про експертні думки окремо взятих осіб чи якусь географічну локацію", - запевняє в.о. міністра.

Оцінкою якості та безпечності вакцин займаються авторитетні організації в галузі охорони здоров’я. Якщо йдеться про вакцини, які для України закуповує UNICEF Ukraine, їхня якість підтверджена прекваліфікацією ВООЗ (Всесвітньої організації охорони здоров’я). Якщо ж мова про вакцини КПК (проти кору, паротиту, краснухи), яку закуплено в США, — Управлінням продовольства і медикаментів (FDA), повідомила міністерка.

Супрун також наголосила, що вакцини за Календарем щеплень Україна закуповує в шести країнах:

▪ у Бельгії та США — вакцину від кору, паротиту та краснухи;

▪ у Бельгії та Франції — вакцину від поліомієліту;

▪ у Болгарії — вакцину для профілактики туберкульозу;

▪ у Південної Кореї — вакцину від гепатиту В;

▪ в Індії — вакцину для профілактики гемофільної інфекції типу b та вакцину від кашлюка, дифтерії та правця.

Вакцини цих виробників використовуються у всьому світі, запевняє Супрун. Вони мають потужні виробництва, що відповідають строгим стандартами якості. Тут можна почитати більше про кожного виробника.

Усі вакцини, що Україна закуповує у них, мають однаковий рівень якості, що підтверджено прекваліфікаціями відповідних організацій. Зокрема й у лабораторіях ВООЗ.

Близько 30-70% часу виробництва вакцини йде на контроль її якості, підкреслила в.о. міністра. Навіть після того, як вакцина отримала ліцензію, її зареєстрували і почали використовувати — контроль за її якістю і безпечністю не припиняється ніколи. Тут можна проглянути “шлях” вакцин від отримання дозволу на маркетинг до фармацевтичного нагляду.

Часом люди бояться вакцинувати себе та своїх дітей через поствакцинальні реакції — реакції після щеплень. В переважній більшості випадків вони не несуть жодної загрози здоров’ю дитини. Йдеться про підвищення температури, виникнення набряку, ущільнення чи почервоніння у місці ін’єкції. Здебільшого вони тривають протягом одного-двох днів та є абсолютно очікуваними реакціями на вакцини.

Серйозні реакції на вакцини зустрічаються дуже рідко. Ризик серйозних ускладнень від захворювання, яке можна попередити вакцинацією, є набагато вищим, ніж ризик виникнення серйозної реакції після щеплення.

Коли йдеться про захист від небезпечних хвороб, важливо вмикати здоровий глузд і критичне мислення, наголошує Супрун. Адже через поширення фейків і міфів про вакцини (навіть самими лікарями) ми маємо велику проблему. Люди відмовляються, звертатися до фактів та не аналізують інформацію. Це перше, що ми маємо робити у всіх питаннях стосовно здоров’я.

Як повідомлялося, Супрун нещодавно розвінчала міф про чудодійні властивості золотих пірамідок, наголосивши, що це - абсолютне шахрайство.