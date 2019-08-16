Супрун заявила, що "чудодійні властивості" золотих пірамідок - абсолютне шахрайство

"Часом буває так, що абсурдні речі, які, здавалося, вже назавжди лишилися в минулому, несподівано знову “спливають” у медіапросторі. Нещодавно так сталося із золотими пірамідками — “диво-винаходом українських науковців”, які на початку 2000-х стали способом викачувати гроші з українців", - написала вона.

За її словами, продаючи золоті пірамідки, людям обіцяли майже чудодійне зцілення, - "нібито вони лікують майже всі захворювання, знімають біль, підвищують імунітет, сприяють омолодженню організму, захищають від стресу, гармонізують атмосферу будинку, покращують смакові властивості їжі, стимулюють ріст рослин та зцілюють домашніх улюбленців". "Ймовірно, цей абсурдний перелік “винахідники” просто втомилися продовжувати", - підкреслила вона.

Супрун зазначила, що якщо в пошуковику ввести українською “золоті пірамідки”, навряд особа знайде щось, окрім рекламних статей, внизу яких завжди є кнопка “замовити” золоту пірамідку. "Ці статті навіть можуть містити відгуки “зцілених” клієнтів та київських лікарів і науковців, які нібито тестували цей “винахід” і наполягають на його лікувальних властивостях. Але, звісно ж, там немає жодних посилань на дослідження або наукові статті", - пояснила Супрун.

За її словами, якщо шукати інформацію про золоті пірамідки англійською, ситуація буде подібною - у більшості статей також можна купити пірамідку, "щоправда, про “чудодійність” там переважно не йдеться", - пірамідками "радять" лише очищувати атмосферу житла, іонізувати воду та повітря.

"Уся ця історія про чудодійні властивості пірамідок — абсолютне шахрайство", - зазначила Супрун.

Вона повідомила, що для того, щоб дурити людей, часто задіюють осіб із високою впізнаваністю та впливом на суспільну думку, які спроможні публічно запевнити, що “вважають це геніальним винаходом“, який врятував багатьох людей.

Супрун зауважила, що це вводить в оману українців та може ставити під загрозу життя чи здоров‘я пацієнтів, що дійсно потребують термінової медичної допомоги чи лікування.

Вона наголосила, що МОЗ України ніколи не видавало “ліцензію” для цього виробу.

За її словами, ці пірамідки були внесені до Держреєстру медтехніки та виробів медичного призначення і дозволені для застосування на території України наказом Державної служби лікарських засобів та виробів медичного призначення від 31.03.2006 № 132 (строк дії свідоцтва про державну реєстрацію до 31.03.2011).

"Держлікслужба залучала експертні установи для проведення необхідних експертиз та випробувань медичних виробів і видавала заявникові відповідні направлення. Вибір експертних установ здійснював заявник з урахуванням профілю експертної установи та згідно з переліком, який формувався та затверджувався Держлікслужбою", - додала Супрун.

Вона уточнила, що були проведені “експертизи”: технічна – в “Українському медичному центрі сертифікації”; доклінічна – в Інституті хімії високомолекулярних сполук; клінічна – у санаторії “Конча-Заспа” Державного управління справами.

"Реєстрація медичних виробів в Україні — сфера, яка потребує дуже серйозних змін і навмисне не була чітко врегульована. Скоро розповім більше про специфіку цього напрямку та людей, які в ньому працюють. А поки доводиться розраховувати лише на критичне мислення українців", - написала вона.

Супрун зазначила, що сучасній людині доволі складно обійтися без цієї навички, бо довкола занадто багато інформації, інформаційного сміття та фейків.

"Вміння критично мислити та аналізувати здатне не лише допомогти в роботі, а й вберегти ваше здоров’я та життя. Раджу довіряти лише перевіреним джерелам, та ретельно стежити, аби у ваш інформаційний простір не потрапляло сміття. Але передусім радитися зі своїм сімейним лікарем, коли ухвалюєте будь-які рішення щодо свого здоров’я", - додала Супрун.