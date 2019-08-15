Сильний вітер може викликати мігрень та депресію — медики

Зміни у погоді впливають на організм людини, зокрема, перепади атмосферного тиску можуть порушувати ритм серця, а сильний вітер - спричинювати напади мігрені та депресію.

Про це повідомляють у Центрі громадського здоров'я.

"Погодні умови викликають комплекс специфічних і неспецифічних змін в організмі здорової людини. На процеси виділення та збереження тепла впливає вологість повітря. Висока вологість і висока температура повітря погіршують теплообмін організму з навколишнім середовищем, що це може призвести до теплового удару", - зазначають медики.

За їхніми словами, перепади атмосферного тиску викликають подразнення барорецепторів кровоносних судин, плеври, очеревини, внутрішньої поверхні суглобних капсул тощо.

"Особливо ці зміни відчувають люди з хворими суглобами. Також можливі різкі перепади артеріального тиску, порушення ритму і частоти серцевих скорочень, погіршення загального самопочуття. Найбільш чутливі до гіпоксії люди відчувають напади головного болю при змінах атмосферного тиску. Вітер подразнює нервові рецептори шкіри і відкритих слизових оболонок, тому швидкість руху повітря насамперед викликає чутливість у людей з патологією нервової системи. Сильний вітер може викликати у таких людей напади мігрені і навіть викликати депресію", - попереджають медики.

Вони наголошують, що нестача сонячного випромінювання призводить до зниження імунітету, розвитку гіповітамінозу D, виникнення неврозів та депресій.

"Водночас гіперінсоляція сприяє розвитку злоякісних пухлин. Надмірна інсоляція може викликати загострення таких захворювань як червоний вівчак, підвищення судомної готовності в осіб, які страждають на епілепсію", - наголошують медики.

За їхніми словами, чутливість людей, що переживають зміни погоди, є функцією їхньої фізіологічної системи.

"Щоб стати менш чутливим до погоди та мати добре самопочуття, позбудьтеся залежності від "техногенної погоди" (опалення та охолодження), зберігаючи розумну зону комфорту. Додайте в раціон свіжі фрукти та овочі. Дотримуйтесь збалансованого харчування. Пийте достатню кількість води. Будьте фізично активні цілорічно. Частіше бувайте на відкритому повітрі і менше часу – в будівлях", - радять лікарі.