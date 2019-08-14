В Україні лишається низьким рівень охоплення щепленнями - Супрун

В Україні лишаються низькими показники охоплення вакцинацією від інфекційних хвороб, згідно з Національним календарем щеплень.

Про це на пресконференції заявила в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“В Україні низькі показники охоплення обов’язковими щепленнями: як серед дітей, так і серед дорослих. МОЗ розпочало акцію, що закликає вакцинуватися проти дифтерії. У 2018 лише 67,5 % дітей до року були щеплені проти дифтерії”, - сказала Супрун.

За її словами, низький рівень щеплення в Україні був зумовлений масштабною антивакцинальною кампанією та проблемами щодо закупівель імунологічних препаратів.

“На сьогодні Україна повністю забезпечена вакцинами, що покривають потребу у вакцинації і дітей, і дорослих проти хвороб, яким можна запобігти завдяки вакцинації”, - зазначила очільниця МОЗ.