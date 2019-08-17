Корупція на митниці: НАБУ вимагає повернути справу

Зміна генпрокурором підслідності у справі за фактом зловживань службовими особами митниць ДФС, які сприяли діяльності групи компаній з розмитнення товарів за заниженою вартістю, унеможливлює завершення розслідування і притягнення винних до відповідальності.

Про це йдеться у заяві НАБУ.

"НАБУ закликає Юрія Луценка прийняти процесуальне рішення та повернути кримінальне провадження детективам Бюро", - йдеться у документі.

У НАБУ нагадують, що з жовтня 2017 року детективи Національного бюро розслідували корупційну схему, впроваджену службовими особами державного органу з розмитнення низкою суб’єктів господарювання імпортованих товарів за заниженою вартістю, в результаті чого державі заподіяно збитки в розмірі 170 млн грн.

У межах цього розслідування детективи ініціювали накладення арешту на 450 млн грн компаній-учасниць схеми. Згодом, у листопаді 2017, кінцевий бенефіціар зазначених компаній запропонував детективам НАБУ неправомірну вигоду у розмірі 800 тис. дол. США, аби ті припинили розслідування та передали кримінальне провадження для подальшого досудового розслідування до іншого правоохоронного органу. Його було викрито «на гарячому». Цей факт задокументований та вже розслідуваний – обвинувальний акт стосовно особи, яка намагалася надати неправомірну вигоду, скерований до Печерського районного суду міста Києва у липні 2018 року.

За два роки розслідування детективи НАБУ провели необхідні слідчі дії для встановлення усіх обставин вчинення злочину та зібрали велику кількість доказів. Однак, чим ближче детективи підходили до фінішної прямої, тим відвертіші були намагання усунення їх від цієї справи.

Відповідно до ч.5 ст.216 КПК України забороняється доручати здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, віднесеного до підслідності НАБУ, іншому органу досудового розслідування.

24 травня справу було передано до ДБР, однак генпрокурор наприкінці червня скасував це рішення.

Водночас сам генпрокурор за кілька місяців передумав, та 15 серпня 2019 року з незрозумілих підстав та без вивчення матеріалів кримінального провадження раптово передав справу, змінивши підслідність, до Національної поліції України. "Відтак, Юрій Луценко врешті зробив те, чого домагався пропозицією неправомірної вигоди детективам НАБУ кінцевий бенефіціар компаній, які фігурують у розслідуванні", - йдеться у заяві.

Національне бюро наголошує, що такі рішення генерального прокурора ставлять під загрозу можливість притягнення посадовців до кримінальної відповідальності. Адже навіть у разі направлення слідчими Національної поліції України обвинувальних актів у цих справах до суду, всі зібрані докази можуть бути визнані недопустимими.