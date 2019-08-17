У Києві викрили групу лікарів, які вимагали хабарі з онкохворих

"16 серпня оперативники Управління захисту економіки в місті Києві Департаменту захисту Нацполіції, слідчі слідчого управління столичної поліції за процесуального керівництва прокуратури міста Києва провели санкціоновані обшуки у службових осіб Національного інституту раку (НІР) МОЗ України.

Під час проведення слідчо-оперативних заходів правоохоронці задокументували факти вимагання та отримання лікарями неправомірної вигоди з громадян, які лікуються від онкологічних захворювань. Крім того, фіксувалися факти вимагання неправомірної вигоди від суб’єктів господарювання за перемогу у процедурах конкурсних торгів із закупівлі ліків та медикаментів для потреб Інституту раку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що суми хабарів за призначення та видачу безкоштовних медичних препаратів онкохворим громадянам, закуплених для інституту за державні кошти, коливалися від трьох до 70 тисяч гривень. "Суми «відкатів» за перемогу у тендері становили 15- 20 % від загальної вартості укладених угод.", - додали у Нацполіції.

Під час проведення обшуків у службових приміщеннях Національного інституту раку та у помешканнях фігурантів було вилучено документацію, що підтверджує причетність лікарів до протиправної діяльності. Також у службовому кабінеті одного з фігурантів оперативники столичного УЗЕ та слідчі київської поліції вилучили 20 тисяч гривень.

Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру в учиненні злочину, передбаченого за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.