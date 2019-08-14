Мера Могилева-Подільського та посадовця міськради судитимуть за хабар

Прокуратура Вінницької області скерувала до суду обвинувальний акт щодо Могилів-Подільського міського голови та начальника земельного відділу міськради, яких звинувачують в отриманні хабаря.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Вінницької області.

“Прокуратурою Вінницької області скеровано до суду обвинувальний акт відносно Могилів-Подільського міського голови та начальника земельного відділу вказаної міськради, які одержали частину неправомірної вигоди в розмірі 7500 доларів США за "вирішення" земельного питання”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, посадовці мали намір отримати від потенційного забудовника 15 тис. доларів США за передачу у власність земельної ділянки площею 0,3 га під багатоквартирну забудову.

У прокуратурі також стверджують, що в ході слідства зібрано достатньо доказів для інкримінування міському голові ще й самоправних дій, внаслідок яких припинено бюджетне фінансування одного із відділів міськради, що призвело до невиплати заробітної плати поновленим, за рішенням суду, працівникам на суму понад 550 тис. гривень.