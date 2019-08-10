Депутатів Кропивницької міськради викрили на хабарі - поліція

Правоохоронці викрили депутатів Кропивницької міськради в отриманні тисячі доларів за винесення питання на розгляд сесії.

Про це повідомляє департамент комунікації Національної поліції України.

"Слідчі Головного слідчого управління спільно з працівниками Управління СБУ Кіровоградщини під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури викрили факт отримання депутатами міської ради м. Кропивницький неправомірної вигоди", - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, як зазначається, у рамках кримінального провадження поліцейські встановили, що 30 серпня один з депутатів міськради за пособництва іншого депутата отримав тисячу доларів.

За ці гроші депутат пообіцяв винести на розгляд сесії заяву про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою. Надалі на цій ділянці планувалося розміщення торговельного павільйону.

"Учора, 8 серпня, заступник генерального прокурора України повідомив указаним особам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) ККУ", - повідомили у поліції.

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Санкція цієї статті, як зазначили у поліції, передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до чотирьох років.