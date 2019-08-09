У Києві затримали на хабарі двох прокурорів

У столиці поліція викрила у хабарництві двох прокурорів.

Про це інформує Департамент захисту економіки НПУ.

"Викрито злочинну схему вимагання та отримання неправомірної вигоди з підприємців столиці, організовану прокурорами Київської місцевої прокуратури № 2", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що двоє прокурорів вирішили отримати 5 тисяч доларів неправомірної вигоди від директора мережі АЗС.

У Києві поліція викрила двох прокурорів у хабарництві / Фото: Офіційний сайт Національної поліції

За даними поліції, за цю суму хабаря фігуранти обіцяли не притягувати останнього до кримінальної відповідальності та не втручатися у господарську діяльність АЗС.

Зазначається, що до злочинної схеми одержання хабаря прокурори залучили ще одну особу як посередника.

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"У четвер, 8 серпня, двох прокурорів Київської місцевої прокуратури №2 та посередника було затримано під час одержання неправомірної вигоди у порядку ст. 208 КПК України", - поінформували в поліції.

Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру у вчиненні злочину передбаченого 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.