ДФС у 2019 році вже нарахувала понад 3,5 тисячі елітних авто в Україні
Укрінформ
Державна фіскальна служба з початку року зареєструвала на території України понад 3 500 елітних автомобілів.
Про це інформує Еспресо.
"Всього 3 588 дорогих машин офіційно перебувають на території держави. Їх власники заплатили 90 млн грн гривень транспортного податку. За один автомобіль в середньому сплачено 25 тис. грн", - йдеться у повідомленні.
Із загальної кількості авто в Україні преміальними є 0,05%.
У ДФС вказали, що транспортний податок сплачують власники машин, вартість яких вище 1,57 млн гривень, а вік — не більше п'яти років.