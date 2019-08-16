Гримчака досі не можуть взяти під варту через помилку в ухвалі суду

Підозрюваний у шахрайстві заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак досі перебуває у Деснянському суді Чернігова через помилку в ухвалі про взяття його під варту.

Як передає Громадське, це пов'язане з тим, що суддя Наталя Лямзіна переплутала ім'я по батькові Гримчака, назвавши його Юрієм Михайловичем, а не Миколайовичем.

Наразі вже з'ясувалося, що помилку в клопотання внесла ще прокуратура, а суддя просто перенесла її в документ. Тепер чи дійсна ухвала про взяття під варту Гримчака має вирішити інший суддя, якого має визначити авторозподіл.

Зараз Юрій Гримчак досі в судді. Його постійно супроводжують детективи та працівники спеціальних операцій НАБУ.

"У цій ухвалі 5 помилок. Ця суддя завжди задовольняє клопотання Генеральної прокуратури", — прокоментувала ситуацію адвокат Гримчака Тетяна Матяш.

За її словами, в ухвалі також неправильно вказаний захисник: замість Матяш у ній фігурує інший адвокат Гримчака Дмитро Мельник.

"Це людський фактор. Технічна описка", — пояснила суддя, і показала журналістам обкладинку клопотання ГПУ, в якому ім'я по батькові Гримчака теж вказане неправильно.

Читайте також: Суд заарештував Гримчака на 2 місяці з правом застави у 6 млн гривень

Нагадаємо: раніше суд у Чернігові вирішив взяти під варту заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака на 2 місяці (60 діб) під заставу в 6 млн гривень.