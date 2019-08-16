Поліція вже впіймала одного з нападників на депутата під Києвом

Поліція Київської області затримала одного з нападників на народного депутата Віталія Купрія.

Про це повідомляється на сторінці відомства у Facebook.

"За кілька годин працівники поліції оперативно розшукали та затримали одного з нападників у порядку ст. 208 КПК України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це 23-річний житель іншої держави, який має посвідку на тимчасове проживання в Україні.

Правоохорнці також знайшли автомобіль, на якому зловмисники втекли з місця нападу. Транспортний засіб з іноземною реєстрацією вилучено як речовий доказ.

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини нападу та мотиви правопорушення.

За фактом нападу на народного депутата відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) ККУ.

У пресслужбі обласної поліції Укрінформу уточнили, що розшук другого нападника триває.

Раніше повідомлялося, що 16 серпня близько 10 години двоє невідомих напали на народного депутата. Йому пирснули в обличчя сльозогінним газом "Терен-4" та облили його рідиною з різким неприємним запахом, схожим на екскременти.

На території Київщини та столиці введено поліцейську операцію "Перехоплення", орієнтовані всі наряди поліції.

Пізніше позафракційний народний депутат Віталій Купрій повідомив, що став жертвою нападників на одній із вулиць селища Гостомель Київської області.