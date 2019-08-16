Оскарження нової редакції правопису: підготовче засідання пройде 25 вересня
Про це ідеться на сайті суду в розділі “Список справ, призначених до розгляду”.
Зокрема зазначається, що підготовче засідання відбудеться 25 вересня 2019 року о 13.00 годині в залі судових засідань №10.
Згідно з опублікованими даними, суддя - Наталія Клименчук.
Також повідомляється, що позивач у справі — Юлія Пиргас, а відповідач — Кабінет міністрів України.
Як повідомляв Укрінформ, позивачка звернулась до суду в інтересах своєї доньки, учениці 7-го класу, та просить суд визнати протиправною та нечинною постанову Кабінету міністрів України №437 від 22 травня 2019 року "Питання українського правопису".
Цією постановою схвалено нову редакцію правопису.
Міністерство освіти і науки України рекомендувало вже з 3 червня 2019 року застосовувати норми та правила нової редакції правопису.