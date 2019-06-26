Окружний адмінсуд Києва взявся за оскарження нового правопису

Окружний адміністративний суд міста Києва (ОАСК) проведе підготовче засідання у справі про оскарження нової редакції правопису 27 червня.

Про це інформує пресслужба суду.

“27 червня 2019 року відбудеться підготовче засідання у справі за позовом до Кабінету міністрів України про оскарження нової редакції українського правопису. Розгляд справи відбуватиметься за правилами загального позовного провадження”, - ідеться в повідомленні.

У суді нагадують, що до суду звернулася позивачка в інтересах своєї доньки - учениці 7-го класу.

Серед вимог позову - визнання протиправною та нечинною постанови Кабінету міністрів України №437 від 22 травня 2019 року «Питання українського правопису». На думку позивачки, уряд, ухвалюючи зміни до правопису, діяв поза межами своїх повноважень та не врахував реального стану розвитку української мови, що ускладнить її вивчення та грамотне використання.

Як зазначається у списку справ суду, призначених до розгляду, підготовче засідання проведе суддя Наталія Клименчук 27 червня о 14.30 за адресою: вул. Болбочана Петра, 8.

Як повідомляв Укрінформ, 22 травня 2019 року Кабінет міністрів України ухвалив постанову № 437 "Питання українського правопису", якою схвалено його нову редакцію.

Із 3 червня 2019 року Міністерство освіти і науки України рекомендувало застосовувати норми та правила нової редакції правопису.