Високу швидкість мобільного інтернету Київстар підтвердили міжнародні експерти

Міжнародна компанія-вимірювач якості інтернету nPerf дослідила якість роботи та швидкість мобільного інтернету в Україні, у тому числі в мережах 4G. За висновками дослідників, кращий результат показала мережа Київстар.

Про це йдеться у звіті компанії.

У ході дослідження, яке охоплювало період з 1 липня 2018 року по 30 червня 2019 року, експерти проаналізували результати понад 23 тисяч тестів роботи мобільних мереж України — Kyivstar, Vodafone, Lifecell. Зокрема, досліджувались швидкість передачі й отримання даних, стабільність роботи мобільного інтернету, завантаження веб-сторінок, збереження якості зображення при передачі відео тощо.

За результатами всіх тестів мобільна мережа Київстар набрала 56 570 балів, обійшовши найближчого конкурента майже на 9 тисяч балів.

Як зазначається в дослідженні, протягом двох останніх півріч Київстар стабільно демонструє найвищу середню швидкість мобільного інтернету серед телекомоператорів України. Так, швидкість завантаження даних з інтернету в мережі Київстар в середньому була 22 Мбіт/с, а передача даних - 13 Мбіт/с. Київстар досяг кращого результату за кількістю успішних тестів мережі та кращий показник якості відеострімінгу.

«Тести на затримку при передачі даних та тривалість завантаження сайтів» також отримали високу оцінку.

У другому кварталі 2019 року кількість абонентів Київстар, що користуються мобільним інтернетом, зросла на 16,2%, а середнє використання дата-трафіку на абонента зросло на 84,7% порівняно з аналогічним періодом 2018 року.

Київстар у першому півріччі 2019 року інвестував у розвиток мобільної мережі, в тому числі 4G, понад 2 млрд грн.

Французька міжнародна компанія nPerf спеціалізується на тестуванні швидкості мобільного та фіксованого інтернету.

Фото з відкритих джерел