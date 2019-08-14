Застарілі плани - нові послуги: Київстар пропонує клієнтам кращі умови

Київстар надасть абонентам 10 застарілих тарифних планів доступ до низки послуг без додаткової плати.

Київстар з 1 вересня 2019 року покращить умови обслуговування для абонентів, які користуються контрактними тарифними планами: «Все за 350», «Все для VIP», «Все для VIP Extra», «Абсолютний Необмежений», «Безлім Gold», «Безлім Platinum», «Київстар 4G Premium (2018)», «Київстар 4G Business (2018)», «Київстар 4G Business VIP (2018)».

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі оператора.

“Абонентам будуть запропоновані чинні контрактні тарифні плани Київстар з кращими умовами для мобільного інтернету, у тому числі в мережі 4G, а також нові послуги, які у старих тарифах були доступні лише за додаткову плату. Зокрема, вони зможуть користуватись необмеженим мобільним інтернетом замість лімітованих пакетів мегабайтів, дзвонити на ряд популярних напрямків за кордон без додаткової плати. Також без додаткової плати зможуть користуватись фіксованим інтернетом оператора, додатками Kyivstar Go TV і Київстар Футбол, Mobile ID, а також деякими сервісами від Microsoft”, - зазначили у компанії.

Абоненти можуть самостійно обрати будь-який контрактний тариф або ж Київстар сам запропонує їм один з чинних тарифних планів, який найкраще відповідає профілю споживання користувача.

“Відтак для абонентів більшості з зазначених тарифів вартість послуг залишиться тією ж, або стане меншою на 10-20%. Для тарифних планів «Безлім Gold» та «Київстар 4G Premium (2018)» вартість пакету послуг зросте на 5%, однак абоненти отримають багато безлімітних і нетарифікованих послуг, які раніше були доступні за додаткові кошти”, - додали в Київстар.

За бажанням користувачі можуть самостійно перейти на будь-який інший актуальний тариф – навіть із меншою вартістю, якщо запропонований компанією їм не підійде.

Фото з відкритих джерел