У 2021 році випускники шкіл складатимуть 4 обов’язкові ДПА

У 2021 році випускники шкіл складатимуть 4 обов’язкові державні підсумкові атестації.

Про це на пресконференції в Укрінформі сказав директор Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко.

“На відміну від 2020 та поточного 2019 року, випускники, які будуть завершувати здобуття загальної середньої освіти у 2021 році, матимуть обов'язково пройти державну підсумкову атестацію не з трьох, а з чотирьох предметів. Два предмети — українська мова та математика — будуть обов'язковими для всіх, незалежно від типу навчального закладу, незалежно від того, скільки годин той чи інший випускник вивчав ці предмети”, - сказав Бойко.

На вибір з двох предметів випускники шкіл мають пройти ще два ДПА — історія України або іноземна мова, четвертий предмет — на вибір абітурієнта.

Бойко також повідомив, що тести з української мови та літератури будуть дворівневими.

“З української мови дворівневість буде в першу чергу стосуватися випускників, які здобувають повну загальну середню освіту мовою, яка не відноситься до слов’янської групи і їм буде запропонований тест рівня стандарту. З математики будуть включені в тест завдання рівня стандарт і профільного рівня. Залежно від того, яке навантаження дитина мала в школі, тієї складності тест і буде запропонований у 2021 році”, - сказав Бойко.

Протягом 2020-2021 року УЦОЯО розробить інструменти оцінювання дворівневих тестів.

Також, за словами Бойка, будуть розроблюватися інші інструменти оцінювання такого завдання тесту з української мови та літератури як власне висловлювання.

Як відомо, у2019 році випускники шкіл проходять державну підсумкову атестацію у формі ЗНО з української мови та літератури, математики або історії України (на вибір) та третього предмета на вибір абітурієнта.