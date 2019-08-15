Нові норми правопису не включатимуть у тести ЗНО протягом 5 років

Наступні п'ять років у завданнях тесту ЗНО з української мови та літератури не будуть перевірятися нові норми українського правопису.

Про це на пресконференції в Укрінформі сказав директор Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко.

“У зв'язку з набуттям чинності нового українського правопису відповідно до розпорядження МОН впродовж найближчих 5 років нові норми українського правопису, допоки вони не стануть усталеною практикою в навчальних закладах середньої освіти, перевірятися в тесті з української мови та літератури не будуть. Тобто, не буде завдань, в яких перевірятиметься правильність написання проект — проєкт, кафедра — катедра, аудиторія - авдиторія тощо”, - сказав Бойко.

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Водночас він зауважив: якщо випускник при виконанні завдання тесту з власного висловлювання послуговуватиметься новим правописом, це не буде вважатися помилкою.