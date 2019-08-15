Сюмар викликали на допит у ДБР

"Так, мене викликали на допит як свідка. Справа про узурпацію державної влади, зокрема щодо діяльності коаліції", - зазначила Сюмар.

Водночас політик додала, що її допит у ДБР має відбутися у четвер, 15 серпня, о 17:00. "На 17:00 іду на допит", - сказав вона.

Окрім того, народний депутат від фракції "Народний фронт" Олександр Сочка також повідомив у Facebook про виклик його на допит у ДБР у четвер, 15 серпня. За його словами, йдеться "про коаліцію".

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 21 травня 2019 року підписав указ про дострокове припинення повноважень парламенту та призначення виборів на 21 липня. Серед причин розпуску Ради у команді Зеленського називали відсутність коаліції.

Відповідно до чинного законодавства коаліція у Верховній Раді має налічувати 226 народних депутатів. Водночас голова ВР Андрій Парубій у поясненні для Конституційного суду повідомив, що під час оголошення складу коаліції у ній було 302 депутати.

Також Парубій наполягав, що парламентська коаліція налічувала 227 народних депутатів до виходу з неї фракції "Народний фронт" 17 травня цього року.