Сюмар викликали на допит у ДБР

Сюмар викликали на допит у ДБР

Укрінформ
Заступника голови фракції "Народний фронт" у Верховній Раді VIII скликання Вікторію Сюмар викликали на допит до Державного бюро розслідувань як свідка у справі про нібито узурпацію влади.
Про це сама депутат повідомила в коментарі Укрінформу.

"Так, мене викликали на допит як свідка. Справа про узурпацію державної влади, зокрема щодо діяльності коаліції", - зазначила Сюмар.

Водночас політик додала, що її допит у ДБР має відбутися у четвер, 15 серпня, о 17:00. "На 17:00 іду на допит", - сказав вона.

Окрім того, народний депутат від фракції "Народний фронт" Олександр Сочка також повідомив у Facebook про виклик його на допит у ДБР у четвер, 15 серпня. За його словами, йдеться "про коаліцію".

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 21 травня 2019 року підписав указ про дострокове припинення повноважень парламенту та призначення виборів на 21 липня. Серед причин розпуску Ради у команді Зеленського називали відсутність коаліції.

Читайте також: Сюмар: Одні гинуть, відвойовуючи кожен метр своєї землі, інші – «телемости» будують

Відповідно до чинного законодавства коаліція у Верховній Раді має налічувати 226 народних депутатів. Водночас голова ВР Андрій Парубій у поясненні для Конституційного суду повідомив, що під час оголошення складу коаліції у ній було 302 депутати.

Також Парубій наполягав, що парламентська коаліція налічувала 227 народних депутатів до виходу з неї фракції "Народний фронт" 17 травня цього року.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-