Підозрюваного у вбивстві Гандзюк затримали за кордоном і відпустили — адвокат

Олексія Левіна, який є підозрюваним у вбивстві Катерини Гандзюк, затримали за кордоном і відпустили.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook адвокат Андрій Мурашкін.

Так він заявляє, що минулого тижня “Олексій Левін був затриманий поліцією однієї з країн ЄС в рамках договору про надання правової допомоги з Україною. Відразу ж після затримання Левіна, генеральний прокурор Луценко заявив про те, що до кінця тижня Мангеру буде пред'явлено звинувачення, і справа буде передана до суду. У свою чергу, Олексій Левін після затримання, заявив про політичне переслідування в Україні і попросив надати йому статус біженця”, - повідомив він.

За словами адвоката, правоохоронці допитали Левіна і, згідно з практикою країни, в якій його затримали, направили для проходження поліграфа.

Мурашкін стверджує, що поліграф нібито підтвердив, що Левін не має відношення до убивства Гандзюк. Після цього європейські правоохоронці дозволили своїм українським колегам провести бесіду з підозрюваним Левіним і запропонували подати запит на його екстрадицію.

“Однак, поговоривши з Левіним, українське СБУ повідомило, що не подаватиме документи на його екстрадицію - без пояснення причин. В результаті, сторона, що його затримала, була змушена відпустити Олексія на свободу”, - заявив адвокат.

Як повідомлялося, 31 липня 2018 року активістку Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку у Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Гандзюк перенесла декілька операцій, але 4 листопада 2018 року померла.

За підозрою у причетності до її вбивства були затримані п'ятеро людей, а 12 листопада 2018 року стало відомо про арешт Ігоря Павловського - колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру підозру в організації вбивства Гандзюк. У ніч проти 15 лютого суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 2 млн 497 тисяч 300 гривень. Заставу вніс адвокат Мангера.

25 квітня стало відомо, що Мангеру змінили підозру - на "замовлення завдання тілесних ушкоджень".

7 травня Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо п'ятьох осіб, підозрюваних у нападі на Гандзюк. 6 червня їм оголосили вироки: підбурювача та пособника нападу Сергія Торбіна засуджено до 6 років 6 місяців, безпосереднього виконавця Микиту Грабчука - до 6 років, пособників Володимира Васяновича і В’ячеслава Вишневського - до 4, а Віктора Горбунова - до 3 років позбавлення волі.

У липні в Генпрокуратурі заявили, що передали до суду обвинувальний акт щодо Павловського.