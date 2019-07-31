Євросоюз не забув про справу Гандзюк - єврокомісар Ган

"Хоробра активістка Катерина Гандзюк зазнала атаки з використанням кислоти у цей день рік тому і пізніше померла від серйозних травм. Вона – не забута, у мене в офісі є її зображення. І ми не забули, що організатори цього нападу досі не притягнуті до відповідальності", - написав Ган.

Як повідомляв Укрінформ, 31 липня 2018 року активістку Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада 2018 року померла.

За підозрою в участі або співучасті в замаху на вбивство Гандзюк було затримано шістьох осіб.

Також повідомлялось, що Генпрокуратура зупинила досудове розслідування щодо підозрюваних в організації нападу на Гандзюк Владислава Мангера та Олексія Левіна.