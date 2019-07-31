“Тут працює вбивця”: у Херсоні розмалювали помешкання фігурантів справи Гандзюк

Активісти руху «Хто замовив Катю Гандзюк» провели серію акцій у Херсоні біля помешкань та місць роботи фігурантів справи про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Про це повідомляє у Facebook громадська ініціатива «Хто замовив Катю Гандзюк?».

Зокрема, вони провели акцію біля будинку Ігоря Павловського, зазначивши, що йому прокуратура вирішила не подовжувати запобіжний захід через стан здоров'я. «І якого потім помітили на матчі Суперкубку України в Одесі. Виглядав досить здоровим», - йдеться у повідомленні.

Також активісти зупинилися під будинком ексзаступника голови Херсонської ОДА Євгена Рищука. На відео видно, як учасники акції вигукують: "Вбивці мають сісти".

Ще одна акція відбулася біля будівлі облради, де працює один з фігурантів справи про вбивство Гандзюк – голова облради Владислав Мангер.

На стінах адмінбудівлі, як видно з фото, з'явилися написи: "Тут працює вбивця", "Вбили Катю".

Як повідомляв Укрінформ, 31 липня, у річницю нападу на Гандзюк, у Херсоні відбулася також акція біля будівлі поліції.

Активістку, співробітницю Херсонської міськради Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада 2018 року померла.

За підозрою в причетності до вбивства було затримано п'ятьох осіб, а 12 листопада стало відомо про арешт Ігоря Павловського - колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

У квітні цього року 5 підсудних визнали свою провину й уклали угоду зі слідством. Підбурювач та пособник нападу Сергій Торбін був засуджений до 6 років 6 місяців, безпосередній виконавець Микита Грабчук - до 6 років, Володимир Васянович та В'ячеслав Вишневський - до 4, а Віктор Горбунов - до 3 років позбавлення волі.

Обвинувальний акт щодо Павловського Генпрокуратура також вже передала до суду.