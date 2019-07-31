Будівлю поліції Херсонщини закидали петардами та повісили табличку “вулиця Гандзюк”

У Херсоні представники руху «Хто замовив Катю Гандзюк» у річницю нападу на активістку провели акцію біля будівлі Головного управління Нацполіції в області.

Серед учасників були також друзі і колеги Катерини Гандзюк, колеги, деякі люди приїхали з різних регіонів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Від початку планувалась акція біля облради та ОДА, тож зранку під адміністративною будівлею на площі Свободи стояли поліцейські. Проте згодом стало відомо, що активісти проведуть акцію біля будівлі обласного главку поліції, що на вулиці Лютеранській.

Рік з дня нападу на Гандзюк: у Херсоні активісті провели акцію біля будівлі ГУ Нацполіції / Фото: Ірина Староселець, Укрінформ

Кількадесят молодих людей під гучну музику спочатку кидали петарди під будівлею поліції. Одна з них обпалила ноги телеоператору, інша полетіла під ноги журналістці, яка встигла відкинути її геть. Правоохоронці молодикам не перешкоджали, лише спостерігали за їхніми діями.

Після цього активісти прикріпили на стіні будівлі поліції табличку з написом «вулиця Катерини Гандзюк, 4».

Перед присутніми виступив батько загиблої Віктор Гандзюк, який нагадав, що перейменування вулиці Лютеранської на честь його доньки було скасовано судовими рішеннями. Тому, за його словами, ця табличка певною мірою відновить справедливість, «нагадає людям і нелюдям, що Катя живе у наших серцях, нагадає, що ми боролися, боремося і будемо боротися до того часу, поки всі винні у вбивстві Каті не будуть покарані».

«З першого дня поліція, прокуратура саботували слідство. На сьогодні багатьом замовникам навіть не оголошена підозра», - заявив батько Катерини Гандзюк.

Після цього активісти сіли у свій транспорт і поїхали. Щоправда, перед цим заявили, що це не остання акція сьогодні у Херсоні, проте про свій маршрут вони не розповіли.

Як повідомляв Укрінформ, 31 липня 2018 року активістку, в.о. керуючого справами виконкому Херсонської міськради Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада 2018 року померла.