На стіні міськради Херсона з’явився напис-попередження вбивцям Гандзюк

Активісти опублікували відповідне фото, яке супроводили таким текстом: «Рік з дня нападу на Катю Гандзюк. На стіні міськради в Херсоні проступив напис. Так і буде. Ми не зліземо».

Як повідомляв Укрінформ, 31 липня 2018 року активістку, в.о. керуючого справами виконкому Херсонської міськради Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада 2018 року померла.

Фото: www.facebook.com/gandziukgate