На футболі в Одесі "засвітився" підозрюваній у справі про вбивство Гандзюк

Фото з футбольного матчу 28 липня виклав екс-депутат Херсонської міськради від Партії регіонів Сергій Герасимюк.

“Знайомтесь, це - організатор вбивства Каті Гандзюк - Ігор Павловський. Він офіційно звинувачується по справі Гандзюк. Він в Одесі, дивиться гру Динамо і Шахтаря. Ще взимку Павловський сидів у СІЗО. Але потім його випустили під домашній арешт з носінням електронного браслету "через жахливий стан здоров'я", - йдеться в пості.

Герасимюк нагадує, що Ігорю було дуже погано в СІЗО - він не стояв на ногах, постійно падав і “просто вмирав. Так нам брехали в СБУ. Так нам брехали в ГПУ. Так нам брехали адвокати Павловського. Бо "передсмертний стан здоров'я" ви бачите на фото. В Ігоря насправді все добре. Він живе, а Катя не живе. Він дивиться гру Шахтаря та Динамо, а Катя не дивиться. Він фейково вмирав, а Катя реально вмерла”.

Через "поганий стан здоров‘я" Павловський влітку вже двічі ухилився від допиту в суді.

“Тому дякуємо за цю відверту брехню. Принаймні, ми отримали чергове підтвердження, що ніяких правоохоронних органів в Україні не існує. Існують лише органи, які покривають вбивць”, - пише автор посту, який передрукували 1 тисяча користувачів.

31 липня 2018 року в Херсоні було скоєно напад на Катерину Гандзюк - їй вилили сірчану кислоту в обличчя. Жінку з хімічними опіками госпіталізували. 4 листопада вона померла. За підозрою в участі або співучасті в замаху на вбивство Гандзюк було затримано шістьох осіб.

Вони дали свідчення, що Ігор Павловський, на той час помічник народного депутата від «БПП» Миколи Паламарчука, нібито передавав гроші на скоєння злочину. 12 листопада суд заарештував Павловського.

У квітні цього року Шевченківський районний суд Києва відпустив Ігоря Павловського під домашній арешт із носінням електронного браслета.

Фото: www.facebook.com/gandziukgate