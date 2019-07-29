Батько Гандзюк назвав зустріч із Зеленським "обнадійливою"

Батько загиблої активістки Катерини Гандзюк мав зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським.

Про це чоловік розповів у інтерв’ю BBC Україна.

“Вам першим розкажу, що ми зустрічалися з Зеленським. Але оскільки зустріч була не для піару, то єдине, що скажу - вона була обнадійливою”, - сказав Віктор Гандзюк.

У контексті розслідування справи про вбивство дочки він додав, що п'ятому Президентові Петрові Порошенку "бракувало політичної волі”.

“Після зустрічі з новим Президентом думаю, що йому у цьому напрямку політичної волі не бракує”, - зауважив Гандзюк.

Як повідомляв Укрінформ, 31 липня 2018 року активістку Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада 2018 року померла.

Фото: bbc