Справа Гандзюк: у ГПУ підтвердили зупинення розслідування щодо двох фігурантів

У Генеральній прокуратурі підтвердили, що кримінальне провадження щодо двох підозрюваних у справі вбивства Катерини Гандзюк зупинено.

Про це повідомляє пресслужба ГПУ у Facebook.

"У зв’язку з розшуком громадянина Л., якому оголошено про підозру в організації заподіяння тяжких тілесних ушкоджень Катерині Гандзюк, що спричинили її смерть, та з приводу направлення до компетентних органів іноземних держав запитів про міжнародно-правову допомогу для виконання процесуальних дій у рамках міжнародного співробітництва, які ще й безпосередню стосуються і іншого підозрюваного громадянина М., кримінальне провадження стосовно них виділене в окреме і зупинене на підставі п.п.2,3 ч.1 ст.280 КПК України (Підстави та порядок зупинення досудового розслідування після повідомлення особі про підозру - ред.),- йдеться у повідомленні.

Як зазначається, ці дії зумовлені ходом досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні.

"Що стосується інших співучасників злочину, то в даному провадженні, як і в інших, зареєстрованих в ЄРДР за фактами зловживань службових осіб службовим становищем та щодо підпалу лісу, розслідування триває. Виконуються слідчі (розшукові) дії, спрямовані на доведення вини осіб, які вчинили злочини", - відмітили у ГПУ.

У Генпрокуратурі закликали громадян "утримуватись від безпідставного нагнітання напруженості навколо кримінального провадження та надання суб’єктивних коментарів діям слідчих та прокурорів".

У ГПУ запевнили, що досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснюється "при неухильному додержанні вимог кримінального процесуального законодавства".

Раніше у ЗМІ повідомлялось, що Генпрокуратура зупинила досудове розслідування щодо підозрюваних в організації нападу на Катерину Гандзюк — Владислава Мангера та Олексія Левіна.

Як повідомляв Укрінформ 31 липня 2018 року активістку Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада 2018 року померла.