За два роки на кір захворіли близько 115 тисяч українців — Супрун

З 2017 року на кір в Україні захворіли близько 115 тисяч людей, з них 39 хворих померли.

Про це на пресконференції заявила в.о.міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“В Україні вже другий рік спостерігається спалах кору. З 2017 року на кір захворіли 115 тисяч українців, з них 39 померли через ускладнення, зумовлені цією інфекційною хворобою”, - сказала Супрун.

За її словами, на сьогодні усі регіони країни повністю забезпечені якісними та безоплатними вакцинами для щеплень за Національним календарем.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні лишаються низькими показники охоплення вакцинацією від інфекційних хвороб, згідно з Національним календарем щеплень. Така ситуація зумовлена масштабною антивакцинальною кампанією та проблемами щодо закупівель імунологічних препаратів.