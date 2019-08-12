Кір в Україні: за тиждень захворіли 260, найбільше — у Києві

За останні сім днів - з 28 липня до 9 серпня - на кір в Україні захворів 261 українець, найбільша кількість нових випадків - у столиці.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"Протягом 32-го тижня 2019 року на кір захворіла 261 людина — 168 дорослих і 93 дитини. Найбільше нових випадків кору зареєстровано у Києві (41 хворий: 34 дорослих і 7 дітей), Київській (20: 17 дорослих і 3 дітей), Херсонській (18: 14 дорослих і 4 дитини), Хмельницькій (17: 9 дорослих і 8 дітей) та Волинській (15: 7 дорослих і 8 дітей) областях", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що з початку року (з 28 грудня 2018 р. до 9 серпня 2019 р.) на кір захворіли 57 107 людей — 26 910 дорослих і 30 197 дітей.

"Внаслідок ускладнень, зумовлених кором, померли 18 людей. Протягом спалаху, з літа 2017 року, на кір захворіли 115 тис. людей, 39 з яких померли. З початком навчального року захворювання знову зростає, особливо серед дітей, тому важливо захистити себе і зробити щеплення дитині до початку навчання. Для надійного захисту від хвороби всі діти мають вчасно отримати як першу, так і другу дозу вакцини проти кору", - наголосили у відомстві.

Там також підкреслили, що всі регіони забезпечено вакцинами КПК (проти кору, паротиту і краснухи) виробництва Бельгії та США.