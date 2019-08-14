Associated Press віднині писатиме Kyiv замість Kiev

Американське інформаційне агентство Associated Press віднині у своїх матеріалах писатиме назву української столиці як Kyiv, а не Kiev.

Про це повідомляється в акаунті AP Stylebook у Twitter.

“AP змінило написання назви столиці України на Kyiv відповідно до транслітерації англійською, якій українська влада надає перевагу, та через зростання кількості використань”, - йдеться у дописі.

Зазначається також, що транслітерація у попередніх матеріалах виправлятися не буде.

В агентстві пожартували, що назву страви “котлета по-київські” й далі писатимуть як “Сhicken Kiev".

Як відомо, Міністерство закордонних справ України оголосило кампанію #CorrectUA про зміну правопису найменування Київ англійською - #KyivNotKiev.