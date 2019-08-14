Батькам нагадали: невакцинованих дітей можуть не взяти до школи

Міністерство охорони здоров'я та Міністерство освіти та науки закликають батьків зробити до 1 вересня дітям щеплення відповідно до Національного календаря щеплень, адже закон передбачає недопуск невакцинованих дітей до відвідування закладів освіти.

Про це йшлося на пресконференції за участю в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун та міністра освіти та науки Лілії Гриневич, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Пресконференція "Чи будуть дітей без щеплень пускати до шкіл і садочків" в Києві / Фото: Данііл Шамкін, Укрінформ

"Підготовка до школи - це, насамперед, про здоров'я. Невакцинована дитина загрожує і дітям, і освітянам, і своїй родині. Стаття 15 закону про захист від інфекційних хвороб передбачає недопуск до відвідування закладів освіти дітей, які не отримали щеплення", - наголосила Супрун.

Вона підкреслила, що навіть у випадку, якщо батьки "купили" довідки про вакцинацію, вони можуть безперешкодно вакцинувати своїх дітей.

В свою чергу Гриневич наголосила, що Міносвіти в своїй діяльності має керуватися настановами МОЗ, яке визначає політику в сфері організації охорони здоров'я.

"Якщо вони (МОЗ - ред.) вважають щось важливим та доцільним, ми як МОН маємо керуватися цими настановами. Більш того, вимога про щеплення закріплена законом та підтверджена рішенням Верховного Суду, тобто, дотримуватися цих правил має кожен з нас", - сказала міністр.

Вона нагадала: якщо батьки принципово відмовляються від щеплень, вони можуть реалізувати право дитини на освіту, обравши альтернативну форму навчання - дистанційну чи індивідуальну.

За словами Гриневич, відповідна заява пишеться на ім'я керівника школи.

Якщо ж керівник навчального закладу все ж примає дітей без щеплень і інших батьків це турбує, міністр радить звертатися до органів місцевого самоврядування, які укладають з директорами шкіл контракти і мають розглядати такі ситуації.

У випадку ж, коли у дитини немає щеплення з поважних причин, батьки мусять це обгрунтувати. "Якщо є протипоказання, то має бути чітко зрозуміло, який це період часу і коли дитина зробить відповідне щеплення. В таких випадках дитина приймається на навчання. Це короткотривалий період, до того часу, коли вона знову зможе зробити щеплення”, - уточнила Гриневич.

Відповідно до календаря щеплень діти до 6 років мусять мати щеплення проти гепатиту В, туберкульозу, кору, паротиту та краснухи, дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту та Хіб-інфекції. У 6 років дітям роблять ревакцинацію проти дифтерії, правця, поліомієліту, кору, краснухи.

Якщо у дитини є протипоказання, їй надається довідка на підставі даних обов'язкового медичного профілактичного огляду. Рішення про допуск таких дітей до закладів освіти приймає комісія лікарів відповідного лікувально-профілактичного закладу.