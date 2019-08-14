Кращий лікар України - 2019 врятував більше 500 поранених на Донбасі військових

Завідувач травматології Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова Іван Жердєв, який став переможцем в номінації «Найкращий лікар України», врятував більше 500 поранених на Донбасі українських військових.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко.

«Стати кращим лікарем країни дуже непросто. Іван Іванович це звання заслужив своєю останньою п’ятирічною роботою. Тижнями він жив у лікарні Мечникова. Прооперував особисто 523 воїна, рятуючи не тільки життя, але й кінцівки, й рухливість, й майбутнє цих хлопців», - сказав Риженко.

Він додав, що за 40 років роботи лікарем Жердєв провів тисячі операцій. Але найбільш складними були останні 5 років, адже у лікарні ім. Мечникова рятують поранених у зоні ООС військових. Головлікар розповів, що лікарі та медичний персонал буквально жив на роботі, ночами чекали гелікоптери з пораненими, за операційним столом проводили десятки годин.

Сам Жердєв говорить, що жодного разу в житті не пожалкував про свій вибір професії.

«Коли ми в перший раз побачили цих хлопчиків 20-річних, у яких не було кінцівок, оцей згаслий погляд і все інше, було зрозуміло і сумніватись не доводилось, що треба було ставати і робити операції, рятувати життя. На те ми й лікарі», - говорить лікар.

Нині, крім лікування та операцій, він займається підготовкою більш ніж 180 лікарів-інтернів за фахом «ортопедія і травматологія».

Як повідомляв Укрінформ, 10 серпня за участі близько 600 медиків з усієї України в Національній філармонії громадську відзнаку за професіоналізм та милосердя «Орден Святого Пантелеймона» вручили найкращим лікарям, молодшим медичним працівникам та благодійникам. Орден в номінації «Найкращий лікар» отримав завідувач ортопедо-травматичним відділенням Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова Іван Жердєв.

Ініціатором заходу виступила громадська організація «Українська ліга розвитку паліативної та хоспісної допомоги».

Фото: kp.ua.