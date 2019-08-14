У Міносвіти розʼяснили, як отримати дублікат диплома

Щоб отримати дублікат документа про вищу освіту, у тому числі додатка до нього, треба подати письмову заяву до вишу, який видав документ.

Про це йдеться у роз’ясненні Міністерства освіти та науки.

"Якщо заклад, де ви навчалися, реорганізували, то звернутися треба до його правонаступника. Йдеться про випадки приєднання, злиття чи ліквідації закладу вищої освіти (ЗВО). Якщо немає правонаступника або ЗВО не здійснює освітню діяльність (анульовано ліцензію, не було переміщено з непідконтрольної території), то заяву треба подавати до МОН. Міністерство визначить заклад, який видасть дублікат", - зазначається у повідомленні.

У заяві потрібно вказати: прізвище, ім'я, по батькові, дату народження; серію та номер документа, що посвідчує особу і громадянство; місце проживання, телефон; найменування ЗВО та дату його закінчення; назву документа, дублікат якого замовляється; причину замовлення дубліката; інші відомості, які вважаєте важливими; згоду на обробку персональних даних.

Інформація в дублікаті відтворюється на основі тих даних, що містяться в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО). Інформація про документи почала вноситися в базу з 2000 року.

Якщо інформації про факт видачі диплома немає в ЄДЕБО, виш може використати для підтвердження цього копії документа, а також архівну довідку про навчання та витяг із журнала видачі документів про вищу освіту чи акт знищення первинного документа про вищу освіту.

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У разі, якщо інформації про факт видачі диплома немає в ЄДЕБО, а також недоступні архіви ЗВО, то можна: звернутися до суду – він має встановити юридичний факт здобуття відповідного ступеня чи рівня вищої освіти; підтвердити отримання диплома офіційним листом відповідного компетентного органу, у якому підтверджено факт проставлення штампа Apostille МОН України або вчинення консульської легалізації.

Відтак необхідно подати заяву до МОН для визначення закладу, який видасть дублікат. До заяви треба додати копію рішення суду чи офіційного листа щодо підтвердження апостилю.

При потребі відновити диплом, отриманий на непідконтрольній Україні території Криму чи Донбасу до 2000 року процедура є такою самою, як описано вище. Якщо ж ідеться про виготовлення дубліката документа, виданого з 2000-го до 2014 року і внесеного в ЄДЕБО, то: здобувачам з Криму – треба звернутися з письмовою заявою до МОН для визначення закладу, що видасть дублікат; здобувачам з Донбасу – звернутися з письмовою заявою до правонаступника або ЗВО, переміщеного з непідконтрольної території. В іншому разі – подати письмову заяву до МОН для визначення закладу, що видасть дублікат.

До заяви необхідно додати копію первинного документа (диплом та додаток до нього).