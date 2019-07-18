Міносвіти заборонило вишам затримувати видачу дипломів

Міносвіти заборонило вишам затримувати видачу дипломів

Укрінформ
Виші повинні своєчасно видавати дипломи своїм випускникам, щоб вони могли вільно обирати заклади для продовження навчання.

На цьому наголосив генеральний директор директорату вищої освіти і освіти дорослих МОН Олег Шаров, повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

“Наразі у нас є невелика кількість звернень щодо затримки видачі дипломів бакалавра та молодшого спеціаліста. Останню добу-дві ми отримуємо відповіді, що всі проблеми вирішено, але, тим не менш, скарги є. Тому я хотів би звернути увагу закладів на те, що обмежувати право вступника подавати документи на вступ до інших вишів є недопустимим і неприйнятним. У попередні роки ми, на жаль, бачили випадки, коли документи затримували, щоб людина мала можливість продовжити навчання тільки у цьому закладі. Такі ситуації будуть розглядатися з боку Міністерства, причому досить нетолерантно, оскільки це є обмеженням прав випускника”, - підкреслив Шаров.

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Як повідомляв Укрінформ, абітурієнти подали до університетів 1 млн 110 тис заяв. Найчастіше вступники обирають “Право”, “Філологію” та “Менеджмент”.

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