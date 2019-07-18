Міносвіти заборонило вишам затримувати видачу дипломів

Виші повинні своєчасно видавати дипломи своїм випускникам, щоб вони могли вільно обирати заклади для продовження навчання.

На цьому наголосив генеральний директор директорату вищої освіти і освіти дорослих МОН Олег Шаров, повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

“Наразі у нас є невелика кількість звернень щодо затримки видачі дипломів бакалавра та молодшого спеціаліста. Останню добу-дві ми отримуємо відповіді, що всі проблеми вирішено, але, тим не менш, скарги є. Тому я хотів би звернути увагу закладів на те, що обмежувати право вступника подавати документи на вступ до інших вишів є недопустимим і неприйнятним. У попередні роки ми, на жаль, бачили випадки, коли документи затримували, щоб людина мала можливість продовжити навчання тільки у цьому закладі. Такі ситуації будуть розглядатися з боку Міністерства, причому досить нетолерантно, оскільки це є обмеженням прав випускника”, - підкреслив Шаров.

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Як повідомляв Укрінформ, абітурієнти подали до університетів 1 млн 110 тис заяв. Найчастіше вступники обирають “Право”, “Філологію” та “Менеджмент”.