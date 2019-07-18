МОН назвало найпопулярніші спеціальності серед вступників

Українські абітурієнти обирають найчастіше Київський національний університет та Львівську політехніку. Найбільше заяв надійшло на "Право" та "Філологію".

Про це на брифінгу сказала директор ДП “Інфоресурс” Оксана Бєлік, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“По кількості поданих паперових та електронних заяв на 1 місці Київський національний університет імені Тараса Шевченка - всього подано до даного вишу 35 501 заява”, - сказала Бєлік.

На другому Національний університет "Львівська політехніка” - 32 381 заява.

На третьому місці Львівський національний університет ім Івана Франка — 31 974 заяви, на четвертому - Київський національний торгово-економічний університет — 31 479 заяв. На п'ятому Національний технічний університет "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сикорського” - 28 766 заяв.

Читайте також: Абітурієнти створили понад 160 тисяч електронних кабінетів

Також, за даними системи ЄДЕБО, визначено п'ять найпопулярніших спеціальностей серед абітурієнтів. На першому місці “Право” - 77 519 заяв. На другому “Філологія” - 56 769 заяв. На третьому “Менеджмент” - 51 359 заяв. На четвертому місці “Середня освіта” - 46 096 заяв. На п'ятому “Комп'ютерні науки” - 36 393 заяви.

Загалом на 18 липня абітурієнти зареєстрували понад 161 тисячу електронних кабінетів та подали в електронному та паперовому вигляді 1 млн 110 тис. заяв.