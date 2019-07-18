МОН назвало найпопулярніші спеціальності серед вступників
Про це на брифінгу сказала директор ДП “Інфоресурс” Оксана Бєлік, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“По кількості поданих паперових та електронних заяв на 1 місці Київський національний університет імені Тараса Шевченка - всього подано до даного вишу 35 501 заява”, - сказала Бєлік.
На другому Національний університет "Львівська політехніка” - 32 381 заява.
На третьому місці Львівський національний університет ім Івана Франка — 31 974 заяви, на четвертому - Київський національний торгово-економічний університет — 31 479 заяв. На п'ятому Національний технічний університет "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сикорського” - 28 766 заяв.
Також, за даними системи ЄДЕБО, визначено п'ять найпопулярніших спеціальностей серед абітурієнтів. На першому місці “Право” - 77 519 заяв. На другому “Філологія” - 56 769 заяв. На третьому “Менеджмент” - 51 359 заяв. На четвертому місці “Середня освіта” - 46 096 заяв. На п'ятому “Комп'ютерні науки” - 36 393 заяви.
Загалом на 18 липня абітурієнти зареєстрували понад 161 тисячу електронних кабінетів та подали в електронному та паперовому вигляді 1 млн 110 тис. заяв.