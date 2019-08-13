Початок Маршу захисників на День Незалежності перенесуть на 11.00

“На виконання місії розведення державних заходів та Маршу захисників України час початку маршу переноситься на 11:00. Збір залишається на 10:00 - нас чекає доволі довгий процес вітань, шикування, побудови колон та інше. Це робиться не тільки з метою запобігти маніпуляціям, а і з суто технічних причин - щоб учасники державних заходів мали змогу приєднатись до маршу після їх завершення, а їх організатори - звільнити Хрещатик від обмежувальних конструкцій для проходження маршу”, - йдеться в повідомленні.

Водночас Марш захисників України відбудеться оголошеним маршрутом та згідно з оголошеним раніше планом, наголосили в громадській ініціативі.

Також підкреслюється, що “марш був, є і залишиться громадським заходом, який не афільовано з чинною владою, не афільовано з якоюсь конкретною політичною силою, не афільовано з конкретною політичною особою”.

Як повідомлялося, у столиці в День Незалежності України з ініціативи ветеранів та волонтерів у столиці відбудеться Марш захисників України.

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Рух маршу розпочнеться від парку імені Тараса Шевченка. Його початок раніше планувався на 9:00. Колона пройде до Бессарабської площі, звідки буде прямувати по Хрещатику. Біля ЦУМу колона, як зазначали організатори маршу вирівняє лад і продовжить рух, щоб прибути на Майдан. Відбудеться колективне виконання гімну України та фотосесія.

Після закінчення офіційної частини маршу всі охочі піднімуться до Михайлівської площі, де відбудеться вшанування пам'яті загиблих воїнів хвилиною мовчання, покладання квітів, урочистий молебень за загиблими в бою.

Після завершення молебня там же відбудеться концерт, організований "Музичним батальйоном".

Фото: www.facebook.com/ProtectingUkraine