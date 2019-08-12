Представники громадськості стурбовані проблемою продажу наркоречовин через соцмережі

Представники громадськості стурбовані проблемою продажу наркоречовин через соцмережі

Фото
Укрінформ
Представники громадськості стурбовані проблемою доступу до наркотичних та психоактивних речовин, зокрема, через їхню безперешкодну рекламу та продаж у соціальних мережах.

Про це йшлося в Укрінформі на прес-конференції “Здорова молодь – гідність нації!”, організованій Всеукраїнським патріотичним рухом «Гідність Нації» та Міністерством інформаційної політики України.

Директор департаменту Всеукраїнського патріотичного руху «Гідність Нації» Володимир Курач наголосив у своєму виступі на необхідності державної уваги проблемам поширення наркотиків.

Пресконференція "Здорова молодь - гідність нації!" в Укрінформі / Фото: Юлія Овсяннікова, Укрінформ

“В Україні триває поширення “наркоепідемії”. Вважаю, що обговорення цієї проблеми слід винести на обговорення в РНБО. Під загрозою — молоде покоління України, наші діти. У нас відсутні органи контролю, що могли б боротися із поширенням наркотичних речовин через інтернет та соціальні мережі. Сьогодні підлітки можуть безперешкодно купити психоактивні речовини, зокрема, через соцмережі”, - сказав Курач.

Він також наголосив на проблемі незаконного та безконтрольного продажу наркологами рецептів на психоактивні речовини.

“На сьогодні в Україні офіційно близько 12 тисяч людей отримують безоплатно замісну метадонову терапію. На фоні цього відкриваються псевдомедцентри, де незаконно продають рецепти на придбання метадону. Зокрема, у житлових будинках відкриваються точки, кабінети, де під виглядом замісної підтримувальної терапії наркологи продають рецепти на наркотичні речовини. Зокрема, в одному з київських будинків у ломбарді розташований медцентр “Октамед”, де незаконно продають наркозалежним рецепти (500 грн) на придбання наркотичних речовин”, - сказав Курач.

Читайте також: У Мелітополі затримали кур'єра, який намагався відправити марихуану поштою

За словами методиста відділення методичного забезпечення соціальної роботи Леонід Крисов, зазвичай, у соціальних мережах наркотики рекламує молодь, яка отримує за це свою “дозу”.

“Це для залежних — величезний стимул. Водночас, ставлення до наркозалежних людей має бути гуманним, як до людей, що потребують лікування. У Києві працює єдина в Україні безоплатна школа для консультантів з питань залежності. Дуже важливо, щоб профілактикою, боротьбою з наркоманією займалися професіонали”, - наголосив Крисов.

Він підкреслив, що батькам у родині важливо розповідати дітям про небезпеку вживання наркотичних речовин.

“Боротьба з наркоманією — дуже небезпечна справа. Є потужна асоціальна протидія. Комусь дуже вигідно, щоб наркотичні речовини поширювалися серед підлітків. Насамперед, дитині слід у родині говорити про небезпеку наркотиків. Тому в Київському міському Центрі соціальної служби сім’ї та молоді безоплатно працює 34 групи взаємодопомоги. Немає безвиході — є професіональні державні установи та неурядові організації, які займаються результативним лікуванням та реабілітацією наркозалежних людей”, - сказав Крисов.

За словами психолога Оксани Придатко, споживання наркотичних речовини українською молоддю є надсерйозною проблемою.

“Зараз щотретє звернення до психолога — звернення батьків, які підозрюють cвою дитину у вживанні наркотичних речовин. Найчастіше споживають марихуану, на другому місці — речовини типу екстазі, які молодь вживає у клубах. На третьому місці — ефедрон, який забрав уже багато життів у Росії. Цей наркотик значно дешевший за кокаїн. Його можуть дозволити собі люди з малими статками. За останній рік попит на ефедрон почав зростати”, - наголосила Придатко.

За її словами, в Україні слід змінювати ставлення для наркозалежних людей.

“З позиції гуманізму треба вважати таких людей, певною мірою, жертвами наркоринку. Має значну роль генетика — у 50-60 %, а також ситуація у родині - у якій існують суперечки, непорозуміння між батьками або з дітьми. Не кожна людина, яка пробує наркотик, стає залежною. За статистикою, 7-10% людей з популяції стають наркозалежними”, - зазначила Придатко.

У свою чергу чемпіон світу та Європи з дзюдо Георгій Зантарая наголосив про надважливості спорту для дітей та підлітків задля запобігання вживанню психоактивних речовин.

“Свого часу заняття у маленькій спортивній секції дзюдо вберегли мене та мого брата від вживання наркотиків. Держава має розвивати молодіжний спорт, бо він є одним із тих чинників, який утримає дітей від споживання наркотиків. Щоб діти не були віддані вулиці”, - сказав Зантарая.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-