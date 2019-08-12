Представники громадськості стурбовані проблемою продажу наркоречовин через соцмережі

Представники громадськості стурбовані проблемою доступу до наркотичних та психоактивних речовин, зокрема, через їхню безперешкодну рекламу та продаж у соціальних мережах.

Про це йшлося в Укрінформі на прес-конференції “Здорова молодь – гідність нації!”, організованій Всеукраїнським патріотичним рухом «Гідність Нації» та Міністерством інформаційної політики України.

Директор департаменту Всеукраїнського патріотичного руху «Гідність Нації» Володимир Курач наголосив у своєму виступі на необхідності державної уваги проблемам поширення наркотиків.

Пресконференція "Здорова молодь - гідність нації!" в Укрінформі / Фото: Юлія Овсяннікова, Укрінформ

“В Україні триває поширення “наркоепідемії”. Вважаю, що обговорення цієї проблеми слід винести на обговорення в РНБО. Під загрозою — молоде покоління України, наші діти. У нас відсутні органи контролю, що могли б боротися із поширенням наркотичних речовин через інтернет та соціальні мережі. Сьогодні підлітки можуть безперешкодно купити психоактивні речовини, зокрема, через соцмережі”, - сказав Курач.

Він також наголосив на проблемі незаконного та безконтрольного продажу наркологами рецептів на психоактивні речовини.

“На сьогодні в Україні офіційно близько 12 тисяч людей отримують безоплатно замісну метадонову терапію. На фоні цього відкриваються псевдомедцентри, де незаконно продають рецепти на придбання метадону. Зокрема, у житлових будинках відкриваються точки, кабінети, де під виглядом замісної підтримувальної терапії наркологи продають рецепти на наркотичні речовини. Зокрема, в одному з київських будинків у ломбарді розташований медцентр “Октамед”, де незаконно продають наркозалежним рецепти (500 грн) на придбання наркотичних речовин”, - сказав Курач.

За словами методиста відділення методичного забезпечення соціальної роботи Леонід Крисов, зазвичай, у соціальних мережах наркотики рекламує молодь, яка отримує за це свою “дозу”.

“Це для залежних — величезний стимул. Водночас, ставлення до наркозалежних людей має бути гуманним, як до людей, що потребують лікування. У Києві працює єдина в Україні безоплатна школа для консультантів з питань залежності. Дуже важливо, щоб профілактикою, боротьбою з наркоманією займалися професіонали”, - наголосив Крисов.

Він підкреслив, що батькам у родині важливо розповідати дітям про небезпеку вживання наркотичних речовин.

“Боротьба з наркоманією — дуже небезпечна справа. Є потужна асоціальна протидія. Комусь дуже вигідно, щоб наркотичні речовини поширювалися серед підлітків. Насамперед, дитині слід у родині говорити про небезпеку наркотиків. Тому в Київському міському Центрі соціальної служби сім’ї та молоді безоплатно працює 34 групи взаємодопомоги. Немає безвиході — є професіональні державні установи та неурядові організації, які займаються результативним лікуванням та реабілітацією наркозалежних людей”, - сказав Крисов.

За словами психолога Оксани Придатко, споживання наркотичних речовини українською молоддю є надсерйозною проблемою.

“Зараз щотретє звернення до психолога — звернення батьків, які підозрюють cвою дитину у вживанні наркотичних речовин. Найчастіше споживають марихуану, на другому місці — речовини типу екстазі, які молодь вживає у клубах. На третьому місці — ефедрон, який забрав уже багато життів у Росії. Цей наркотик значно дешевший за кокаїн. Його можуть дозволити собі люди з малими статками. За останній рік попит на ефедрон почав зростати”, - наголосила Придатко.

За її словами, в Україні слід змінювати ставлення для наркозалежних людей.

“З позиції гуманізму треба вважати таких людей, певною мірою, жертвами наркоринку. Має значну роль генетика — у 50-60 %, а також ситуація у родині - у якій існують суперечки, непорозуміння між батьками або з дітьми. Не кожна людина, яка пробує наркотик, стає залежною. За статистикою, 7-10% людей з популяції стають наркозалежними”, - зазначила Придатко.

У свою чергу чемпіон світу та Європи з дзюдо Георгій Зантарая наголосив про надважливості спорту для дітей та підлітків задля запобігання вживанню психоактивних речовин.

“Свого часу заняття у маленькій спортивній секції дзюдо вберегли мене та мого брата від вживання наркотиків. Держава має розвивати молодіжний спорт, бо він є одним із тих чинників, який утримає дітей від споживання наркотиків. Щоб діти не були віддані вулиці”, - сказав Зантарая.