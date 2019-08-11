У Мелітополі затримали кур'єра, який намагався відправити марихуану поштою
Укрінформ
Співробітники Управління СБУ в Запорізькій області спільно з поліцією затримали наркокур'єра, який відправляв наркотики поштою.
Про це кореспонденту Укрінформ повідомив пресофіцер СБУ Сергій Левченко.
"Затримали зловмисника під час спроби відправлення одним з операторів поштового зв'язку майже одного кілограму марихуани. В ході проведення обшуку за місцем проживання, правоохоронці виявили ще понад два кілограми наркотичного зілля", - сказав Левченко.
Вилучені наркотичні засоби направленні для проведення відповідних експертиз. За попередньою інформацією, вартість вилучених наркотиків складає майже 300 000 гривень.
У межах кримінального проводжання відкритого за ст. 307 КК України вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.