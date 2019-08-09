Коаліція на захист громадянського суспільства вимагає розслідування нападу на Укрінформ

Коаліція на захист громадянського суспільства закликає керівництво МВС та Національної поліції забезпечити швидке й ефективне розслідування нападу на інформаційне агентство “Укрінформ” та притягнути до відповідальності винних.

Про це йдеться у заяві коаліції.

“Ми звертаємося до керівництва Міністерства внутрішніх справ України та Національної поліції України забезпечити проведення швидкого ефективного розслідування цього злочину та притягнути до відповідальності усіх причетних до нападу осіб, а також вжити всіх необхідних заходів для попередження подібних випадків”, - наголосили автори заяви.

Учасники Коаліції на захист громадянського суспільства вважають ганебним факт бездіяльності органів правопорядку, які досі не змогли встановити особи нападників та розпочати ефективне розслідування. “Більшість нападників змогли вільно залишити місце злочину, незважаючи на присутність правоохоронців. Було затримано лише двох представників організації «Традиція і порядок», які згодом теж були відпущені на свободу”, - зазначається в заяві.

Зокрема, як нагадали в коаліції, 30 липня група з 10 осіб, одягнена у футболки громадської організації «Традиція і порядок», здійснила напад на Українське національне інформаційне агентство «Укрінформ», де в той час відбувалась прес-конференція з приводу можливих фальсифікацій на виборчому окрузі №50. Під час нападу постраждало троє осіб, серед яких один журналіст, а також співробітник технічного управління, учасник АТО, якому були нанесені тілесні ушкодження. Також було пошкоджено майно прес-центру на кілька сотень тисяч гривень.

Наразі злочин кваліфіковано як хуліганство, незважаючи на факт побиття кількох журналістів, один з яких отримав численні травми. “Поліція продовжує не призначати необхідних заходів для встановлення осіб нападників та їх затримання, навіть з урахуванням того факту, що вони ідентифікували себе особами, належними до представників вищезгаданої громадської організації”, - підкреслюється в заяві.

Її автори також звертають увагу на той факт, що учасники організації «Традиція і порядок» раніше неодноразово із застосуванням насильства зривали або намагалися зривати акції правозахисного характеру. Так, 11 квітня прихильники групи атакували приміщення готелю «Турист», де проходила «Європейська лесбійська конференція», а біля будівлі побили лівого активіста. 8 березня члени організації «Традиція і порядок» намагалися напасти на учасниць Маршу за гендерну рівність. В жодному з цих випадків нападники не були покарані. Численні напади було зафіксовано і раніше. Очевидно, що насильницькі дії проти правозахисників та громадських активістів в діяльності організації мають системний характер, заявили у Коаліції на захист громадянського суспільства.

У зв’язку з цим вони також вимагають від Міністерства юстиції України вжити передбачених законом заходів щодо перевірки відповідності діяльності громадської організації «Традиція і порядок» Конституції та законам України.

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“Атаки проти журналістів та громадських активістів є абсолютно неприпустимими для демократичного суспільства та мають бути ефективно розслідуванні”, - наголошується в заяві.

Коаліцію на захист громадянського суспільства було створено у квітні 2018 року. Її учасниками є громадські організації, правозахисники, журналісти, юристи. Зокрема, Центр інформації про права людини, Представництво Freedom House в Україні, Центр громадянських свобод, Український незалежний центр політичних досліджень, Українська Гельсінська спілка з прав людини, Асоціація українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів (Асоціація УМДПЛ), Український інститут з прав людини, Кримськотатарський ресурсний центр, Оксана Романюк (Інститут масової інформації), Анастасія Станко (ГО "Громадське телебачення") та інші.