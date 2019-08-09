У потягу "Миколаїв-Москва" пішов дощ

Вода зі стелі лилася як з відра

Купивши квитки на поїзд "Миколаїв-Москва" до Черкас, пасажири були шоковані станом вагона. Про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua у Фейсбуці.

"Взяли квитки на поїзд Миколаїв-Москва до Черкас. В день поїздки на вулиці йшов дуже великий дощ. Заходимо ми до вагона, а там ось це... Вода зі стелі ллється як з відра і у вагоні вже по кісточки води, а за квитками це наші місця, де ми повинні були їхати. Ось такі вагони пускає наша "Укрзалізниця" на міжнародне сполучення", - йдеться в пості.