Детективи НАБУ найближчим часом допитають Кличка — Ситник

Директор Національного антикорупційного бюро України сподівається, що детективи найближчим часом допитають мера Києва Віталія Кличка у справі за фактом можливої пропозиції 20 млн доларів хабаря главі Офісу Президента Андрію Богдану.

Про це він сказав під час пресконференції в Укрінформі.

“Допиту (Кличка -ред.) ще не було, але сподіваюся, що найближчим часом він відбудеться”, - зазначив директор НАБУ.

Ситник додав, що НАБУ зареєструвало кримінальну справу за заявою мера столиці, але “розслідування таких справ починається з допиту заявника”.

Як повідомлялося, мер Києва Віталій Кличко заявив, що звернувся до НАБУ із проханням відкрити провадження за заявою Богдана про пропозицію хабаря нібито в інтересах мера столиці.

Кличко зазначив, що 30 липня на пресконференції Богдан заявив представникам ЗМІ, що йому пропонували хабар у 20 мільйонів доларів.

"І нібито ця розмова була в інтересах Київського міського голови, тобто у моїх інтересах. Я не уповноважував жодну особу на подібні «переговори». А такі висловлювання Богдана, який є керівником Офісу Президента України, підлягають перевірці у рамках досудового розслідування, оскільки можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень", - наголосив мер Києва.

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За його словами, якщо і були якісь звернення, то потрібно встановлювати, хто звертався, від чийого імені і з якою пропозицією. А також він додав, що потрібно з’ясовувати, чи отримала посадова особа неправомірну вигоду.

Кличко зазначив, що після цього слідчі мають або оголосити підозри встановленим особам, або він, у свою чергу, вимагатиме від Богдана вибачень за розповсюдження неправдивої інформації.