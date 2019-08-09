Супрун висловилася проти поновлення системи СЕС

В.о.міністра МОЗ Уляна Супрун вважає, що в Україні немає потреби створювати нову організацію, що виконуватиме функції епідеміологічного нагляду, подібно до Центрів з контролю та профілактики захворювань у США.

Про це вона написала у Facebook.

"Держсанепідслужба була створена близько 95-ти років тому як інструмент для боротьби з епідеміями. СЕС (санітарно-епідеміологічні станції) були частиною централізованої системи органів, установ, закладів та підрозділів санітарно-епідеміологічного профілю. Вона мала низку завдань, що стосуються профілактики інфекційних та професійних хвороб, отруєнь, радіаційних уражень людей та шкідливого впливу факторів навколишнього середовища. Але по факту ця служба займалася зовсім іншими завданнями", - наголосила Супрун.

Вона уточнила, що з моменту надання СЕС повноважень видавати бізнесу дозволи значна частина діяльності структури оберталася довкола цієї прибуткової справи.

За її словами, підрозділи часто очолювали хабарники, яким було зовсім не до запобігання хвороб та піклування про здоров’я українців. "Було цілком нормально вимагати гроші за “перевірки” та отримання дозволів, домовлятися за своїх або просто розкрадати бюджетні кошти", - написала керівник МОЗ.

Вона наголосила, що ліквідацію СЕС було оголошено лише після того, як майже всі її контролюючі та дозвільні функції були передані до інших організацій відповідною постановою у 2014 році.

"У березні 2017 року Кабмін прийняв рішення про ліквідацію Держсанепідслужби. Її функції вже виконували МОЗ України, Держпраці та Держпродспоживслужба. Наразі ці функції також частково виконує і ЦГЗ. Зараз немає потреби створювати нову організацію чи реінкарнувати СЕС. Адже вже існує заклад, який виконує практично такі ж функції як і, до прикладу, CDC (Центри з контролю та профілактики захворювань в США)", - зазначила Супрун.

Вона підкреслила, що Центр громадського здоров’я МОЗ України є санітарно-профілактичним закладом охорони здоров’я, а його основні завдання такі ж, як і в CDC.

"Завданнями ЦГЗ у сфері громадського здоров’я — здійснення епідемічного нагляду, виконання повноважень щодо захисту населення від інфекційних та неінфекційних захворювань, лабораторній діяльності, біобезпеки та безпеки крові. Крім цього, Центр громадського здоров'я створює мережу регіональних центрів по всій країні. 13 областей вже юридично їх створили", - поінформувала Супрун.

Вона також повідомила, що ЦГЗ співпрацює з колегами із США в сфері громадського здоров’я і працюють над спільними проектами: відповідь на епідемію кору, оптимізація лабораторної мережі та покращення результатів лікування ВІЛ. Крім того, ЦГЗ є членом Міжнародної асоціації інститутів громадського здоров’я, засновниками якої є CDC та Фінський інститут громадського здоров’я.

Як повідомляв Укрінформ, народний депутат, член партії “Слуга народу” Михайло Радуцький заявив, що Центр громадського здоров’я МОЗ України буде доповнено службою, подібною до CDC (Centers for Disease Control and Prevention, CDC - центри з контролю та профілактики хвороб), що контролюватиме епідемічну ситуацію в Україні. Керівник установи, що об’єднає ЦГЗ та CDC, буде також обіймати посаду першого заступника міністра МОЗ.