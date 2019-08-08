Політв'язень Карпюк закликав не боятися зміни поколінь в українській політиці

Український політв'язень у РФ Микола Карпюк вважає, що українцям не потрібно боятися зміни поколінь у вітчизняній політиці.

Про це він написав у листі українській активістці в Ризі Тетяні Лазді, який вона передала Укрінформу.

«Я отримав від адвоката вирізку з журналу про лідерів передвиборних перегонів (5 партій), фото ядра партії «Голос». Я роздивився цю молодь, їхні обличчя, пози, «зчитав» інформацію. І я був тривалий час в ейфорії радості. Це - вільні люди вільної країни! Вони самодостатні, знають чого хочуть і шляхи досягнення. Впевнений, у Зеленського така ж молодь», - пише Карпюк.

На думку Карпюка, до влади приходить нове покоління, якому «багато ще належить усвідомити», але «життя - великий наш учитель - навчить їх багато чому».

«Не бійтеся змін. Йде зміна поколінь у політиці, у владі. Як завжди, притаманний конфлікт «батьків і дітей». Довіртеся дітям нашим. Вони - діти свого часу», - закликав співвітчизників політв'язень.

Головне, на його думку, в тому, що зараз український народ знайшов справжню свободу, тому у нинішнього покоління українських політиків набагато кращі стартові можливості, ніж у попереднього. «Це ми їм створили ці стартові умови. А їхня справа - правильно ними скористатися, творити і створювати з відповідальністю. Зараз Україні дуже і дуже потрібен внутрішньосуспільний діалог. Бо він здатний створити взаєморозуміння, без якого неможливий розвиток», - резюмує Карпюк.

У листі він також попросив передати вітання всім українським політв'язням.

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Як повідомлялося, 26 травня 2016 року суд Чечні засудив українців Миколу Карпюка та Станіслава Клиха до 22,5 і 20 років ув'язнення відповідно. Їх звинуватили у вбивстві російських військових у Грозному в 1994-1995 роках.

За версією російського слідства, Клих і Карпюк були членами організації УНА-УНСО і наприкінці 1994 - на початку 1995 року воювали проти російських федеральних сил у складі збройних формувань самопроголошеної республіки Ічкерія. Обидва заперечують усі обвинувачення. Водночас сторона обвинувачення не надала жодних доказів того, що Клих і Карпюк знаходилися в Чечні в цей період.

Всього в Росії й анексованому Криму тримають близько 70 українських політв'язнів, серед них і журналіста Укрінформу Романа Сущенка, якого в РФ засудили до 12 років колонії суворого режиму нібито за шпигунство.

Фото: Цензор.Нет