В ОБСЄ розчаровані рішенням суду в справі "С14" vs "Громадське"

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір висловив розчарування рішенням Господарського суду Києва, який задовольнив позов "С14" проти "Громадського телебачення".

Відповідну заяву опублікував сайт ОБСЄ.

"Я занепокоєний цим рішенням суду в Україні, оскільки воно створює негативний прецедент і може мати стримувальний ефект на журналістську роботу"- сказав Дезір.

За його словами, "Громадське телебачення" обґрунтувало свою оцінку на "серйозному журналістському розслідуванні". А тому відповідна група "може оскаржити це твердження та спростувати, але у ЗМІ має бути право сумлінно публікувати свої думки, спираючись на інформацію, яку вони зібрали про організацію "С14" та її членів, багато з яких заявляли, що вони приєдналися до групи через її неонацистську орієнтацію".

Дезір також указав на важливість того, щоб журналісти могли висвітлювати політичні події "без страху економічних репресій чи покарання". "Це рішення становить загрозу для критичної та незалежної журналістики. І сподіваюся, що воно буде скасовано після подання апеляції", - заявив Дезір.

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Як повідомлялося, Господарський суд Києва задовольнив позов "С14" проти "Громадського телебачення" щодо публікації, в якій ця громадська організація характеризується як "неонацистська". Суд дійшов висновку, що розповсюджена інформація шкодить репутації "С14", зобов'язав "Громадське" спростувати інформацію шляхом публікації рішення суду та стягнути на користь позивача 3,5 тис. грн судового збору.

Організація "С14" позивалася проти "Громадського телебачення" "на захист честі, гідності та ділової репутації" у липні 2018-го. Причиною став твіт англомовної служби "Громадського". У дописі від 4 травня 2018 року, про те, що представники “С14” силоміць привели бразильського бойовика Рафаеля Лусваргі до СБУ, організацію охарактеризували як "неонацистську".

Адвокат організації Віктор Мороз на судових засіданнях заявляв: позиція "С14" полягає в тому, що вона не є за характером своєї діяльності неонацистською групою. "Вони є націоналістичною групою, але в жодному разі не є неонацистською", - заявляв адвокат.