Дезір привітав рішення суду щодо Аласанії

"Я вітаю вчорашнє рішення суду у Києві (Україна) щодо скасування рішення про звільнення Зураба Аласанії з посади голови правління суспільного мовника. Я закликаю до повної поваги незалежності UA: Суспільне мовлення, - заявив Дезір.

Напередодні стало відомо, що 19 червня Шевченківський районний суд міста Києва визнав незаконним та скасував рішення Наглядової ради ПАТ “Національна суспільна телерадіокомпанія України” про дострокове припинення контракту з головою правління UA: Суспільне мовлення Зурабом Аласанією.

Як повідомлялося, 31 січня ц.р. наглядова рада НСТУ прийняла рішення про дострокове припинення контракту з головою правління Суспільного мовлення Зурабом Аласанією, ініціатором чого став член наглядової ради В’ячеслав Козак. Згідно з цим рішенням, Аласанія мав працювати ще два тижні.

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12 лютого наглядова рада НСТУ прийняла рішення, яким встановила дату розірвання контракту з Аласанією 6 травня 2019 року, тобто після президентських виборів.

Аласанія подав до суду на НСТУ та членів наглядової ради у лютому.