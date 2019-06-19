Суд визнав незаконним звільнення Аласанії

Шевченківський суд міста Києва визнав незаконним дострокове припинення контракту з головою правління Суспільного мовлення Зурабом Аласанією.

Про це повідомляє Суспільне мовлення.

"Сьогодні, 19 червня, Шевченківський районний суд міста Києва визнав незаконним та скасував рішення Наглядової ради ПАТ “Національна суспільна телерадіокомпанія України” про дострокове припинення контракту з головою правління UA: Суспільне мовлення Зурабом Аласанією", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 31 січня ц.р. наглядова рада НСТУ прийняла рішення про дострокове припинення контракту з головою правління Суспільного мовлення Зурабом Аласанією, ініціатором чого став член наглядової ради В’ячеслав Козак. Згідно з цим рішенням, Аласанія мав працювати ще два тижні.

12 лютого наглядова рада НСТУ прийняла рішення, яким встановила дату розірвання контракту з Аласанією 6 травня 2019 року, тобто після президентських виборів.

Аласанія подав до суду на НСТУ та членів наглядової ради у лютому.