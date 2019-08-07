Денісову допитували у ГПУ понад сім годин

Допит Уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової в Управлінні спецрозслідувань Генеральної прокуратури України тривав понад сім годин.

Про це повідомив у коментарі Укрінформу речник ГПУ Андрій Лисенко.

“Допит Людмили Денісової о 9:45 розпочався. О 17:00 завершився. Вона залишилася у статусі свідка. Всю необхідну інформацію ми від неї отримали. Але не виключаємо, що якщо будуть потрібні якісь уточнення, можемо викликати її знову. Поки що такої необхідності немає”, - сказав Андрій Лисенко.

Він не повідомив жодних деталей щодо допиту омбудсмена, посилаючись на таємницю слідства.

Як повідомлялося, раніше НАБУ спільно з Управлінням спеціальних розслідувань ГПУ оприлюднили записи розмов голови Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Павла Вовка, "які свідчать про використання Денісовою своєї посади у власних інтересах, пов’язаних із протоколами НАЗК, шляхом призначення конкурсу на зайняття посади члена ВККСУ від Уповноваженого ВР в угоду третім особам".

26 липня детективи НАБУ спільно зі слідчими Управління спеціальних розслідувань ГПУ провели обшуки у приміщеннях Окружного адмінсуду Києва та Суворовського райсуду Одеси в межах розслідування можливого вчинення кримінальних правопорушень головою та окремими суддями ОАСК.

2 серпня судді Окружного адмінсуду Києва Євген Аблов, Ігор Погрібніченко і його голова Павло Вовк, а також суддя Суворовського райсуду Одеси Іван Шепітко прийшли на допит до Першого слідчого відділу Управління спецрозслідувань Генпрокуратури, де їм вручили повідомлення про підозру.

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Слідство вважає, що голова та деякі судді ОАСК організували ухвалення завідомо неправосудних судових рішень та втрутились у діяльність судових органів з метою створення штучних перешкод у роботі ВККСУ задля уникнення обов’язкового кваліфікаційного оцінювання.