ОУН передали документи про вбивство Коновальця

“Нові документи спонукають звернути увагу ще раз на обставини загибелі Коновальця, його похорон і могилу в Роттердамі. Йдеться про здобуту від архіву Роттердамської поліції кримінальну справу, що називається в оригіналі "Звіт у справі вбивства Є. Коновальця, скоєного в понеділок 23 травня 1938 року на обвідному каналі Коолсінґел в Роттердамі можливо особою, яка називає себе Валюх або Велмуд», і яку підготував 1-ий відділ служба юстиції Центральне бюро Роттердамська поліції за № 1262 від 20 червня 1938 року”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в ОУН, отримати цю архівну справу їм не вдавалося кілька років, незважаючи на офіційні звернення до державних українських установ з проханням допомогти отримати доступ до неї. Водночас допомогли у цьому двоє громадян Нідерландів – Олена Корнет і Петер Звартієс, які отримали офіційну копію справи і передали її до Фундації імені Олега Ольжича. “Ще раз висловлюємо їм щиру подяку і вчергове пересвідчуємося, що приватна ініціатива ефективніша, ніж бюрократичні заходи”, - додали в організації.

В ОУН також анонсували вихід збірника документів у справі про загибель Коновальця.

“Виходячи з важливості нових документів, ухвалено рішення підготувати збірник документів, до якого увійде архівна справа Роттердамської поліції, документи комісії ОУН (1938-1940 рр.) з розслідування загибелі Є.Коновальця та листування Є.Коновальця 1924-1938 років з кількома особами, в яких міститься інформація про обставини проникнення радянської агентури в найближче оточення голови Проводу українських націоналістів. Разом це понад 300 сторінок документів”, - підкреслюється в повідомленні.

Як повідомлялося, полковника Євгена Коновальця було вбито 23 травня 1938 року в нідерландському Роттердамі на вулиці Колсінгел, поблизу готелю "Атланта".

Ліквідацію лідера українських націоналістів ініціювали й ретельно спланували співробітники НКВС СРСР. Засіб убивства - вибуховий пристрій, замаскований під коробку шоколадних цукерок з традиційним українським декором, передав Коновальцю співробітник НКВС Павло Судоплатов, який до того часу кілька років був у близьких стосунках із лідером ОУН під виглядом учасника підпільної української організації в УРСР.

Коновальця поховали 28 травня 1938 року на роттердамському цвинтарі «Кросвейк».